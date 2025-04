Sanzioni a Apple e Meta, l’UE contro le posizioni dominanti

Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia e vice capo delegazione del Gruppo PPE, ha commentato le recenti sanzioni imposte dalla Commissione Europea alle aziende Apple e Meta. Secondo Falcone, le multe rappresentano una misura significativa per ristabilire un giusto equilibrio tra la protezione dei cittadini e l’attività dei grandi colossi digitali. La Commissione Europea ha multato Apple con una somma pari a 500 milioni di euro per non aver rispettato l’obbligo di anti-steering, una normativa che impedisce la forzatura della scelta dei consumatori. Anche Meta è stata sanzionata, con una multa di 200 milioni di euro, per violazioni legate al regolamento sui mercati digitali, il Digital Markets Act (DMA).

Falcone ha sottolineato l’importanza di questi provvedimenti, definendoli un “segnale soddisfacente” in favore di un principio fondamentale: “chiunque operi sul mercato europeo deve rispettarne le regole”. L’eurodeputato ha ricordato che, nel contesto delle discussioni in Commissione ECON, il tema della regolamentazione dei giganti digitali è stato sollevato con l’intento di contrastare le posizioni dominanti che danneggiano gli utenti e le imprese. Concludendo, Falcone ha ribadito l’importanza di mantenere una concorrenza libera, ma senza compromessi per quanto riguarda le pratiche che ledono i diritti dei consumatori e il buon funzionamento del mercato.

