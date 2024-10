Maternità surrogata reato universale, Marano: preoccupante deriva

La deputata regionale Jose Marano, esponente del Movimento 5 Stelle, si è espressa criticamente sul recente provvedimento che rende la maternità surrogata un reato universale. Il provvedimento in questione prevede la punibilità anche per chi ricorra alla gestazione per altri (GPA) all’estero, nei paesi dove questa pratica è legale. Marano ha definito questa misura come una “preoccupante deriva” da parte della maggioranza di centrodestra.

“Il governo di centrodestra, guidato da una donna, sta disconoscendo i diritti, per ultimo quello di avere un figlio con la gestazione per altri (GPA). Un cittadino italiano adesso non potrà nemmeno recarsi all’estero nei 65 paesi in cui questa pratica è legale! Stiamo andando verso una preoccupante deriva”, ha affermato la deputata regionale. Marano ha sottolineato come il nuovo quadro legislativo rappresenti un significativo arretramento nella tutela delle libertà personali, esprimendo preoccupazione per le conseguenze sul futuro delle coppie italiane, siano esse eterosessuali sterili o omosessuali.

La parlamentare ha inoltre criticato il governo Meloni per aver evitato ogni forma di dialogo su una questione che, a suo avviso, avrebbe richiesto maggiore attenzione e confronto. “Il difficile cammino verso il riconoscimento della libertà dei cittadini registra un drammatico passo indietro”, ha dichiarato Marano, evidenziando la mancanza di apertura al dialogo da parte della maggioranza di governo. La deputata ha descritto come la norma appena approvata, che equipara la GPA a reati come la pedofilia, il genocidio, i crimini di guerra e contro l’umanità, sia una scelta estremamente controversa.

Secondo Marano, la decisione del governo di centrodestra allontana l’Italia dalle politiche più avanzate in tema di diritti civili, rappresentando un’involuzione che, a suo parere, danneggia l’intera società. “Una legge che colpisce le coppie etero sterili che non possono avere figli e le coppie gay. Un governo che anziché far evolvere il nostro Paese ha innescato una involuzione che danneggia tutti, questo è un enorme problema”, ha concluso Marano.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo