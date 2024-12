Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento, due giovani deceduti

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, all’alba, lungo la Strada Statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore sei, ha coinvolto una Seat Leon, su cui viaggiavano cinque giovani, e un’autocisterna.

Nell’impatto, hanno perso la vita R S C, 25 anni, e S C, 21 anni, entrambi residenti a Villafrati, in provincia di Palermo. Tra i tre giovani feriti, uno versa in condizioni gravissime ed è stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri due sono stati portati al Buccheri La Ferla: uno in codice rosso, l’altro in codice arancione. Il conducente della cisterna è rimasto illeso.

L’incidente ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e dei Sanitari del 118. Attualmente, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi del caso, condotti dai Carabinieri della compagnia di Misilmeri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

