ATM Messina inaugura la nuova “Shopping Line”

ATM Messina Spa, l’azienda dei trasporti locali, inaugura oggi la nuova “Shopping Line” alle ore 11. Questo servizio è stato creato per accompagnare turisti e cittadini al centro commerciale naturale della città. La cerimonia di inaugurazione si terrà a largo Minutoli e vedrà la partecipazione del sindaco di Messina, Federico Basile, del vice-sindaco e assessore alla mobilità urbana, Salvatore Mondello, dell’assessore al commercio, Massimo Finocchiaro, dell’assessore alle politiche turistiche, Enzo Caruso, del presidente di ATM Messina Spa, Giuseppe Campagna, e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

Giuseppe Campagna (nella foto), presidente di ATM Messina Spa, afferma che la nuova linea rappresenta un ampliamento dell’offerta dei servizi dell’azienda e fa parte della politica di rilancio del trasporto pubblico locale. La “Shopping Line” è stata ideata su suggerimento del sindaco Federico Basile, che ha fortemente voluto questo servizio per agevolare turisti, croceristi e cittadini nell’accesso al centro commerciale naturale della città attraverso il trasporto pubblico locale. Si prevede che la nuova linea sarà molto apprezzata da tutti coloro che desiderano fare shopping a Messina, sia visitatori che residenti, e sarà un vantaggio anche per gli operatori economici locali.

