Farmaci scaduti sequestrati dai NAS all’ospedale di Milazzo

Durante un controllo ispettivo condotto dai Carabinieri del N.A.S. di Catania e della Compagnia di Milazzo presso la farmacia dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo, sono stati individuati farmaci scaduti di validità. L’operazione è stata realizzata con la partecipazione dei militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito di un’attività delegata dall’Autorità Giudiziaria.

Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., dott. Giuseppe Verzera, ha presenziato personalmente alle verifiche, contribuendo a supervisionare le attività dei Carabinieri. L’ispezione, finalizzata a controllare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ha rivelato che alcuni medicinali con data di scadenza ormai superata erano conservati insieme a farmaci regolari. I prodotti scaduti erano collocati negli armadietti destinati allo stoccaggio dei medicinali e, potenzialmente, pronti per essere distribuiti ai reparti ospedalieri.

A seguito del riscontro, i militari del N.A.S. hanno proceduto al sequestro dei farmaci non conformi. L’operazione sottolinea l’importanza di un controllo costante nella gestione delle strutture sanitarie, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. L’inchiesta prosegue sotto il coordinamento della Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità.

