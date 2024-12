Condannato a 7 anni ex carabiniere per tentato omicidio e stalking

Un ex carabiniere di 40 anni è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di mille euro, per tentato omicidio, stalking e maltrattamenti in famiglia. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare Tiziana Leanza, che ha deciso per il rito abbreviato. L’uomo è stato inoltre destinato agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero e dovrà risarcire la ex compagna, costituita parte civile.

Secondo le accuse, il 40enne avrebbe fatto vivere la sua ex fidanzata in un clima di terrore, presumibilmente aggravato da problemi di tossicodipendenza. La famiglia della donna, pur coinvolta nella vicenda, ha scelto di non partecipare al procedimento giudiziario. L’incubo per la vittima è terminato solo con l’arresto dell’uomo, avvenuto nel luglio scorso.

La pubblica accusa, rappresentata dalla P.M. Stefania La Rosa, aveva richiesto una pena più severa, pari a dieci anni di reclusione. Tuttavia, il giudice Leanza ha optato per una condanna inferiore e ha respinto la richiesta di rito abbreviato “condizionato”, avanzata dalla difesa.

I fatti contestati all’ex carabiniere comprendono episodi di violenza inquietanti. Una sera, l’uomo si recò in una casa dove la vittima cenava con amici e aggredì un uomo, accusandolo di una relazione con lei. In quell’occasione, distrusse il telefono della donna prima di fuggire. Successivamente rubò la bicicletta della ex compagna, danneggiandola, e le lanciò dell’acqua addosso. Nonostante avesse chiesto scusa in un momento di lucidità, il 40enne tentò successivamente di strangolare la donna durante uno spettacolo musicale.

