Durante un rapporto sessuale la donna ruba il portafogli con 800euro

Nel corso di operazioni di controllo del territorio volte alla prevenzione e repressione dei reati predatori, le motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute, su segnalazione alla Sala Operativa della Questura, per un furto avvenuto in via Flavio Gioia.

Secondo la testimonianza ricevuta tramite il Numero Unico d’Emergenza, un uomo è stato derubato da una donna, descritta nei tratti fisici e nell’abbigliamento.

Le motovolanti della Polizia di Stato, già nelle vicinanze, hanno individuato la presunta vittima e, poco distante, la presunta ladra. Dopo l’identificazione della vittima, che ha riportato la perdita di 800 euro, la presunta responsabile è stata fermata.

La donna, 37enne, ha prontamente consegnato agli agenti la somma di denaro occultata nel reggiseno. Si è appreso che la donna e l’uomo erano nei pressi di un capannone per un incontro a pagamento, durante il quale si è verificato il furto.

Gli agenti hanno recuperato il portafogli nascosto all’interno di uno pneumatico nel capannone. Dopo la denuncia, la presunta ladra, cittadina catanese, è stata arrestata per furto con destrezza e posta agli arresti domiciliari.

