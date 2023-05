Messina, Leanza: Spostare il 118 mette a rischio la salute dei cittadini

Leanza: la decisione di spostare la postazione 118 mette a rischio la salute dei cittadini.

Il vicepresidente della commissione sanità e parlamentare regionale del Partito Democratico, Calogero Leanza, ha espresso preoccupazione per lo spostamento della postazione 118 dall’ex Mandalari ai locali dell’ospedale Papardo, ritenendolo una scelta inidonea.

Secondo Leanza, la tempestività dei soccorsi è fondamentale in caso di emergenza sanitaria e lo spostamento potrebbe rallentare gli interventi. L’onorevole ha suggerito di trovare una soluzione alternativa che non sguarnisca la zona centro nord della città, soprattutto in vista dell’estate, quando il litorale diventa impraticabile a causa dei lidi balneari.

La postazione dovrebbe essere ubicata in un’area più centrale fino al completamento dei lavori previsti.

