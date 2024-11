Tragico incidente a Milazzo, muore il padre 57enne, grave la figlia

Si è aggravato il bilancio del tragico incidente con il parapendio avvenuto presso l’area ex “Le Cupole” di Milazzo. La caduta, che ha coinvolto un uomo di 57 anni e sua figlia di 30 anni, si è rivelata fatale per Marcus Florian, originario di Bolzano. L’uomo, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo, è deceduto a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto poco dopo l’arrivo.

La figlia di Florian, gravemente ferita, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Nell’impatto contro un’impalcatura in ferro, la giovane ha subito l’amputazione di un piede. Le sue condizioni sono ancora critiche. Sul posto sono intervenuti i Sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno supportato le operazioni di soccorso in una situazione particolarmente delicata.

Padre e figlia facevano parte di un gruppo che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella provincia di Messina.

Poco prima dell’incidente, i due avevano condiviso sui social una fotografia che li ritraeva insieme a bordo del parapendio, simbolo di un momento di spensieratezza che si è trasformato in una tragedia.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. L’impatto contro l’impalcatura ha interrotto bruscamente il volo, portando conseguenze devastanti per entrambi i passeggeri.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁