Quattro lotti produttivi assegnati nell’area PIP di Brolo

Il Comune di Brolo ha ufficializzato l’assegnazione di quattro lotti destinati a insediamenti produttivi nell’area PIP di contrada Sirò. La superficie interessata, pari a 9.000 metri quadrati, include i fabbricati presenti e rappresenta un passo determinante per il potenziamento dell’economia locale. La graduatoria degli assegnatari è stata pubblicata questa mattina all’Albo Pretorio del Comune.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo “cruciale per lo sviluppo economico e occupazionale di Brolo”. L’iter, che si è protratto per oltre quattro anni, è stato contraddistinto da complessità burocratiche e sollecitazioni da parte della Regione. La definizione delle procedure amministrative, in particolare nella parte relativa agli espropri, ha consentito di mettere al riparo il Comune dal rischio di perdere un finanziamento di quasi 4 milioni di euro.

“Ci sono voluti oltre quattro anni per regolarizzare l’iter amministrativo e risolvere una situazione burocratica estremamente complessa, ereditata da questa amministrazione nel 2019 – ha sottolineato il sindaco Laccoto. – Ho dovuto effettuare numerosi viaggi a Roma, Catania e Messina per dialogare con il Ministero e il Consorzio Autostrade e sbloccare gli espropri necessari. Ma questo è davvero un traguardo significativo e atteso per il nostro territorio, poiché queste imprese porteranno lavoro a Brolo e ai brolesi. Inoltre, a breve, sarà operativo un nuovo comparto con altri sette lotti, destinato a ospitare ulteriori insediamenti produttivi”.

