Riunione in Prefettura a Messina: soluzioni per la Sicurezza Stradale

Nella sede della Prefettura di Messina, si è svolta un’importante riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione degli interventi sulla incidentalità stradale. Presieduta dal Prefetto Cosima di Stani, l’incontro ha coinvolto diverse istituzioni, tra cui il Comune di Messina, la Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine. Scopo principale dell’incontro è stato analizzare l’andamento dei sinistri stradali e individuare le cause principali, con l’obiettivo di proporre soluzioni concrete per contrastare questo fenomeno.

Durante la riunione è emerso che l’eccesso di velocità rappresenta la principale causa di incidentalità stradale nella zona. Questo fattore, unito alla disattenzione delle regole del Codice della Strada da parte degli utenti, contribuisce ad aggravare gli effetti degli incidenti stradali. Un’altra problematica rilevata riguarda la fascia oraria in cui si verificano più incidenti, principalmente durante le ore diurne.

Si è discusso ampiamente sull’importanza dell’educazione stradale e della sensibilizzazione dei conducenti, anche attraverso campagne pubblicitarie mirate. Inoltre, è stata proposta un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale, con un focus particolare sull’utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida, come gli smartphone, che rappresentano una causa comune di distrazione.

Per quanto riguarda le soluzioni strutturali, sono state valutate diverse opzioni, tra cui l’installazione di attraversamenti pedonali presegnalati, la revisione dei semafori pedonali e l’uso di dispositivi di rallentamento del traffico. Si è anche parlato dell’istituzione di un gruppo di lavoro all’interno dell’Osservatorio, composto da diverse forze dell’ordine e enti competenti, con l’obiettivo di individuare i punti critici e proporre soluzioni specifiche per ciascuna area.

La riunione si è conclusa con il ringraziamento del Prefetto a tutti i partecipanti per i loro contributi e con la proposta di istituire un gruppo di lavoro ristretto per continuare a monitorare la situazione e proporre interventi mirati.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo