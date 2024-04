Salvatore Galante, ex brigadiere dei Carabinieri, compie 105 anni

I Carabinieri di Palermo hanno commemorato il raggiungimento dei 105 anni di Salvatore Galante, ex brigadiere dell’Arma. La festa si è svolta presso la sua residenza nel quartiere Oreto, a Palermo, dove Galante è stato onorato dai suoi ex colleghi e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Generale di Brigata Luciano Magrini.

Durante l’incontro, il Generale Magrini ha consegnato a Galante un dono speciale, una lucerna in cristallo, come segno di riconoscimento e gratitudine per i suoi 35 anni di servizio. Galante, nato a Montedoro nel 1919, si unì all’Arma dei Carabinieri il 24 febbraio 1939 e fu trasferito alla Legione di Verona. Dopo una lunga e variegata carriera, si congedò il 14 aprile 1974 con il grado di Vice Brigadiere di complemento.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Galante fu mobilitato con la 150ª sezione della Divisione Acqui, prima in Albania e successivamente in Grecia e a Corfù. Durante un servizio, riportò gravi ferite in un incidente stradale, che lo costrinsero alla convalescenza e lo fecero rimpatriare.

Un tragico evento segnò la sua esperienza bellica: i suoi colleghi della Sezione, inclusi il Comandante, persero la vita nell’eccidio di Cefalonia. Dopo la convalescenza, Galante fu trasferito in varie sedi, fino a essere destinato a Palermo, dove fu responsabile dell’ufficio autodrappello presso la Caserma Carlo Alberto dalla Chiesa fino al 1974.

Oggi, circondato dalla famiglia e dagli amici, Galante ha potuto riflettere sulla sua lunga vita e sulla sua carriera militare, mentre i suoi ex colleghi lo hanno onorato con affetto e stima.

