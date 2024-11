Incidente sulla S.S. 113 a Campofelice di Roccella, due auto coinvolte

Un incidente stradale ha temporaneamente interrotto la circolazione lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, all’altezza di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Il sinistro si è verificato al chilometro 200 e ha visto il coinvolgimento di due autovetture.

Secondo quanto comunicato dall’Anas, due persone sono rimaste ferite nell’incidente. Le dinamiche esatte sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato al verificarsi dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti e avviare le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati. Queste attività sono attualmente in corso e hanno reso necessaria la temporanea chiusura del tratto stradale interessato per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

La situazione è attentamente monitorata per consentire una rapida riapertura al traffico, una volta concluse le operazioni sul luogo dell’incidente. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dal personale presente sul posto per ridurre i disagi alla circolazione.

