Carenze di personale, Uil-Fpl chiede un’indagine sul Policlinico di Messina

La Uil-Fpl ha espresso una ferma critica nei confronti della direzione del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, segnalando gravi carenze organizzative e di personale. Il segretario generale del sindacato, Livio Andronico, ha scritto una lettera all’assessore regionale alla Salute, sollecitando un’indagine ispettiva per verificare i problemi riscontrati, già denunciati in più occasioni. Nella missiva, Andronico evidenzia la carenza di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari (OSS), fattore che starebbe compromettendo il funzionamento dell’intero ospedale e la qualità dei servizi offerti ai pazienti.

La lettera spiega come questa situazione stia causando “caos nell’organizzazione aziendale” e influenzando negativamente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), mettendo a rischio sia i pazienti che il personale, gravato da carichi di lavoro eccessivi. Tale pressione, sottolinea la Uil-Fpl, può generare stress e sindrome da burnout, aumentando il rischio di episodi di malasanità.

Andronico denuncia inoltre scelte unilaterali della direzione aziendale che, senza consultare la Rete Ospedaliera e violando il Decreto Assessoriale n.1380 del 2015, ha deciso di incrementare i posti letto in diverse Unità Operative: 4 posti in Pneumologia e 6 in Chirurgia Vascolare, di cui 3 destinati a pazienti con piede diabetico. La nota include anche la richiesta di ulteriori sale operatorie per Ortopedia e Odontoiatria.

Il sindacato lamenta che tali decisioni non tengano conto della grave carenza di personale nelle unità di Malattie infettive, Chirurgia toracica, Terapia intensiva neonatale, Oncologia e altre. Secondo la Uil-Fpl, la gestione attuale del Policlinico sarebbe paragonabile a una “Torre di Babele”, lontana dagli standard della sanità pubblica immaginati sia dal sindacato che dai cittadini. Per tali ragioni, il sindacato auspica l’apertura di un’indagine ispettiva per verificare la situazione e apportare i necessari correttivi.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo