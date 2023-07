Arrestato piromane 79enne nell’ennese, 30 ettari di uliveti distrutti

Arrestato 79enne per incendio doloso: un gesto che ha sconvolto la tranquillità di Barrafranca.

Arrestato un 79enne per aver appiccato un vasto incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti a Barrafranca, provincia di Enna. Fermato in flagranza dai Carabinieri, dovrà rispondere dell’accusa di incendio doloso. Le indagini sono in corso.

Nel pomeriggio del 26 luglio, i Carabinieri della Stazione di Barrafranca, provincia di Enna, hanno arrestato un 79enne originario del posto, ritenuto responsabile di un vasto incendio che ha devastato le contrade Moli e Caldarella della cittadina. Le fiamme, scoppiate nelle prime ore del pomeriggio, hanno distrutto circa trenta ettari di uliveti, colture e sterpaglie su terreni privati, rischiando di propagarsi alle vicine abitazioni.

La rapida ricostruzione dell’evento è stata possibile grazie alla presenza della pattuglia della Stazione locale impegnata nel controllo del territorio, soprattutto delle aree rurali. I militari hanno identificato il 79enne, fermato e perquisito: sono stati trovati in suo possesso due accendini e un coltello. Durante il trasferimento negli uffici dell’Arma, ha persino tentato di corrompere un Carabiniere offrendo denaro per fermare gli accertamenti.

L’attività, condotta con la supervisione della Procura della Repubblica di Enna, ha raccolto gravi indizi di colpevolezza, portando all’arresto del presunto autore accusato di incendio, istigazione alla corruzione e porto illegale di armi e oggetti pericolosi. L’arrestato è stato poi consegnato all’Autorità Giudiziaria.

Recentemente, in adesione al piano antincendio della Prefettura di Enna, il Comando Provinciale dei Carabinieri e le Compagnie hanno intensificato i controlli nelle aree a rischio, coordinando servizi per contrastare gli incendi nelle zone boschive e rurali più esposte al pericolo. La presenza capillare delle pattuglie della Benemerita ha permesso di individuare tempestivamente l’uomo, che aveva appiccato le fiamme nel proprio terreno e che, a causa del forte vento, si erano propagate rapidamente su terreni limitrofi.

Nell’operazione di spegnimento e bonifica, durata diverse ore, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Enna, numerose squadre del Corpo Forestale della Regione Sicilia e i Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea le gravi conseguenze e pene previste per chi compie tali crimini che minacciano seriamente l’ecosistema e la sicurezza delle persone. Si ricorda alla comunità di segnalare qualsiasi informazione utile per identificare e portare alla giustizia i piromani che ogni anno distruggono il territorio, chiamando il “Numero Unico di Emergenza 112”.

© Riproduzione riservata.