Controlli dei Carabinieri a Messina: multe, denunce e sequestri di droga

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, affiancati dai militari della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, hanno intensificato le attività di controllo sul territorio. L’operazione, che ha interessato la zona sud di Messina, è stata condotta attraverso pattugliamenti e posti di controllo mirati, volti a prevenire fenomeni di illegalità e identificare persone di interesse operativo. Particolare attenzione è stata riservata ai servizi antidroga.

Nel bilancio complessivo, sono state controllate oltre 40 persone e più di 30 veicoli. Sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada, alcune delle quali relative a condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Una persona è stata denunciata per guida senza patente con recidiva nel biennio, mentre tre giovani automobilisti sono stati multati e segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza, con livelli di alcol nel sangue inferiori alla soglia prevista per le sanzioni penali.

Durante le verifiche sulle persone sottoposte a misure restrittive, i militari hanno denunciato tre individui per evasione, avendo questi abbandonato senza autorizzazione le abitazioni dove erano ristretti ai domiciliari. Un altro soggetto è stato denunciato per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.

In ambito antidroga, è stata denunciata una persona trovata in possesso di tre piante di cannabis di circa 60 centimetri e di un essiccatore, presumibilmente utilizzato per la lavorazione di marijuana.

Inoltre, quattro giovani, di età compresa tra 23 e 35 anni, sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di stupefacenti destinati a uso personale, tra cui marijuana, hashish, cocaina e crack. Le sostanze sequestrate sono state inviate al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

