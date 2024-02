Università di Messina: seconda in Italia per percorsi formazione docenti

L’Università di Messina ha ottenuto l’accreditamento per 40 Percorsi di formazione abilitanti destinati ai docenti delle Scuole secondarie di I e II grado, conferendole il secondo posto in Italia per il numero di Percorsi accreditati, e la prima posizione nel Sud Italia, insieme a Salerno. Questi Percorsi, suddivisi in Corsi da 30, 36 e 60 CFU con requisiti d’accesso differenziati, saranno tenuti in presenza con frequenza obbligatoria. La partecipazione alla prova finale richiede una presenza minima del 70% per ogni attività formativa. Particolarmente significativi sono i percorsi da 30 CFU, destinati a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno, che seguiranno le disposizioni dell’art. 13 del D.P.C.M., incluso l’utilizzo di modalità telematiche sincrone.

Le modalità di riconoscimento dei crediti universitari acquisiti saranno comunicate all’avvio dei Percorsi, conformemente alle Linee Guida vigenti. I dettagli relativi alle procedure di ammissione, ai costi e alle istruzioni per l’avvio dei Percorsi saranno definiti nei decreti ministeriali attuativi. Gli organi collegiali si occuperanno di stabilire i costi di partecipazione, le tasse di iscrizione e le modalità di ammissione alla prova finale.

Inoltre, è stato istituito il Centro Multidisciplinare per l’Insegnamento e per l’Apprendimento (Ce.Mu.I.A.) presso l’Università di Messina. Questa struttura didattica coordinerà le iniziative dell’Ateneo nell’ambito della formazione iniziale e dell’abilitazione degli insegnanti.

La rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, ha espresso gratitudine verso la Comunità Accademica per il raggiungimento di questo importante risultato, sottolineando che si tratta solo di un punto di partenza e che è necessario lavorare per una piena realizzazione che risponda alle aspettative dei giovani del territorio.

