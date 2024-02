Incidente a Palermo: auto contro moto, perde la vita un 36enne

Nel cuore di Palermo, precisamente in via Monfenera, si è verificato uno scontro tragico tra un’auto e una moto, con esiti fatali per uno dei conducenti. La vittima, Ahmed Shawky, 36 anni, di nazionalità egiziana, ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro coinvolto, un giovane di 24 anni, è stato trasportato d’urgenza al Civico.

Le indagini condotte dalla Polizia Municipale hanno delineato la dinamica dell’incidente: entrambi i giovani viaggiavano sulla moto quando si sono scontrati con una Volkswagen Polo. L’impatto è stato devastante, causando gravi ferite alla vittima, che è stata prontamente trasferita al Policlinico ma, purtroppo, ha perso la vita poco dopo il ricovero. Anche il passeggero della moto ha riportato ferite nell’incidente. Al momento, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per comprendere le circostanze esatte dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

