Torregrotta, sottoscritto il Contratto Integrativo 2025/2027

È stato sottoscritto al Comune di Torregrotta il Contratto Collettivo Integrativo valido per il triennio 2025/2027. L’accordo è stato definito nel corso dell’anno solare, consentendo, per il quarto anno consecutivo, l’attivazione tempestiva degli istituti contrattuali e il riconoscimento dei differenziali stipendiali con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

La procedura si è sviluppata attraverso una serie di confronti avviati già nel 2024, che hanno visto il coinvolgimento diretto del segretario provinciale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, e del sindaco Antonio Caselli. Nel percorso di definizione dell’intesa è stato inoltre evidenziato il contributo del responsabile dell’Area Amministrativa Giuseppe Catanese e del responsabile dell’Area Territorio e Ambiente Pietro Anastasi, in relazione all’adeguamento del fondo per la contrattazione decentrata.

L’aggiornamento del fondo è stato formalizzato con la Determina dell’Area Economico-Finanziaria R.G. n. 1072 del 27 novembre 2025, predisposta sotto il coordinamento della responsabile Maria Lisa. È stato inoltre richiamato il ruolo svolto dalla segretaria comunale Daniela Borgia, che ha consentito la chiusura dell’iter nei tempi previsti.

Il CCI 2025 introduce una diversa articolazione della performance, destinando una quota all’incremento del fondo delle Posizioni Organizzative, alla progressione economica all’interno delle aree per alcuni dipendenti e al riconoscimento delle indennità previste per specifiche funzioni e mansioni.

“Riteniamo che, nelle condizioni date, difficilmente si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore”, affermano il responsabile del Dipartimento Funzioni Locali della CISL FP Maurizio Giliberto e, per la RSU, Carmela Storniolo e Tindaro Torre.

👁 Articolo letto 223 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.