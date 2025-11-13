Scuole collegate in diretta web per l’itinerario subacqueo “Le Mazzere”
Un percorso subacqueo dell’area marina protetta del Plemmirio sarà al centro di due sessioni in diretta web, previste per il 17 e 18 novembre, rivolte a scuole e istituzioni. Durante le immersioni, dedicate all’itinerario culturale sommerso “Le Mazzere”, gli utenti potranno seguire in tempo reale le attività dei subacquei e dialogare con loro. I reperti archeologici si trovano tra i 10 e i 20 metri di profondità e saranno illustrati dal subacqueo della Soprintendenza del Mare, Salvo Emma, dotato di una maschera granfacciale con sistemi di comunicazione bidirezionale che gli consentiranno di ascoltare le domande dalla superficie e rispondere durante l’esplorazione.
L’iniziativa rientra nel progetto “Marlin”, promosso dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dalla Soprintendenza del Mare, in collaborazione con la startup Immersea srl, con l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa “Rotta dei Fenici” e con l’area marina protetta Plemmirio. «Un’esperienza innovativa – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – che consentirà un’interazione diretta con i subacquei, rendendo fruibile un ambito solitamente riservato agli esperti e sostenendo pratiche di osservazione partecipata e tecnologie digitali per la valorizzazione dei siti sommersi».
L’evento rappresenta anche un’occasione per sperimentare nuove modalità di comunicazione scientifica applicata all’archeologia subacquea e alla divulgazione delle tecniche di monitoraggio e citizen science, creando collegamenti tra enti di ricerca, università e aree protette. «Superare le barriere – sottolinea il Soprintendente del Mare, Ferdinando Maurici – e portare il patrimonio sommerso nelle scuole costituisce un valore aggiunto all’attività di promozione condotta da oltre vent’anni».
Dopo questa prima fase, il progetto sarà esteso progressivamente al mondo scolastico e scientifico, permettendo collegamenti in diretta con interlocutori di qualsiasi provenienza geografica. – Foto di Salvo Emma.
