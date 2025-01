Screening visivo gratuito per i bambini a Lipari con i Lions

La prevenzione oculistica infantile arriva alle Isole Eolie grazie al progetto “Occhio ai Bimbi”, promosso dai Lions e Leo Club Capo d’Orlando e dal Lions Club Milazzo. Nell’ambito dell’iniziativa, 60 bambini delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di Lipari sono stati sottoposti a un controllo visivo e ortottico per individuare precocemente disturbi della vista, come l’ambliopia, nota anche come “occhio pigro”.

Se diagnosticata nei primi anni di vita, l’ambliopia può essere trattata efficacemente, prevenendo danni permanenti. Per questo motivo, gli esperti raccomandano una prima visita oculistica entro i 3-4 anni, anche in assenza di sintomi, per avviare tempestivamente eventuali terapie.

L’iniziativa, organizzata dal Lions e Leo Club Capo d’Orlando, presieduti rispettivamente da Sara Ceraolo e Carmelo Scafidi, e dal Lions Club Milazzo, guidato da Francesca Dugo, ha ricevuto il plauso della dirigente scolastica prof.ssa Anna Bonarrigo, particolarmente attenta al benessere degli alunni più piccoli.

L’evento rientra nel Programma Vista per l’Infanzia del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, sotto la guida del Governatore prof. Mario Palmisciano. La delegata distrettuale, dott.ssa Maria Briguglio, oculista pediatrica, ha condotto le visite con il supporto dell’ortottista Carmelo Scafidi Leo, della socia Lions Sara Ceraolo e della socia Leo Francesca Taviano. Sono stati riscontrati alcuni casi meritevoli di ulteriori approfondimenti specialistici.

Alla giornata hanno preso parte anche alcuni genitori, ai quali sono state fornite informazioni sui problemi visivi infantili, e le insegnanti Claudia Caselli e Laura Mazza, referente dell’Infanzia, che hanno coordinato l’iniziativa.

Il progetto “Occhio ai Bimbi” si pone l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’importanza dei controlli visivi in età evolutiva. Come sottolineato dalla dott.ssa Briguglio, “tutti i bambini hanno diritto a vedere dieci decimi”. L’iniziativa mira inoltre a rafforzare la collaborazione con le istituzioni locali per migliorare la qualità della vita dei più piccoli.

