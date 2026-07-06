Sicurezza in mare, interventi della Polizia lungo 30 km di costa



Prosegue l’attività di vigilanza della Polizia di Stato lungo il litorale della provincia di Catania, dove nel corso del fine settimana sono stati intensificati i controlli via mare e sulle spiagge. Gli agenti della Questura, impegnati con le cosiddette “volanti del mare” e con il personale della squadra a cavallo, hanno operato lungo i circa 30 chilometri di costa con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenire comportamenti irregolari e assistere i diportisti.

Durante le verifiche sono state identificate complessivamente 92 persone a bordo di imbarcazioni da diporto e moto d’acqua, di cui 15 già note alle forze dell’ordine. Al termine degli accertamenti sono state contestate sei violazioni ai comandanti delle unità navali per infrazioni legate, tra l’altro, alla velocità non consentita e alla navigazione troppo vicina alla costa, condotte considerate potenzialmente pericolose per bagnanti e pescatori in apnea. L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a 2.000 euro.

Le pattuglie hanno inoltre garantito la sicurezza dell’area destinata allo svolgimento del campionato nazionale di canoa polo e vigilato sull’Area Marina Protetta.

Nel corso del servizio, esteso dalla Playa fino a Capomulini passando per la Scogliera, gli operatori sono intervenuti in aiuto di un diportista rimasto alla deriva a causa di un’avaria al motore. Dopo aver attivato le procedure di sicurezza, gli agenti hanno provveduto al traino dell’imbarcazione fino al porto di Capomulini.

Parallelamente sono proseguiti i controlli a terra in quattro stabilimenti balneari della Scogliera, dove sono state identificate 26 persone. Alla Playa, infine, le moto d’acqua della Polizia hanno suscitato la curiosità di numerosi bambini che, insieme ai genitori, hanno chiesto di poter scattare alcune fotografie con gli agenti.

👁 Articolo letto 300 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.