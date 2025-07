Weekend di sole e caldo con punte fino a 40 °C nell’entroterra siciliano

Un vasto promontorio anticiclonico di origine subtropicale interesserà la Sicilia durante il primo weekend di luglio, assicurando condizioni generalmente soleggiate e stabili su gran parte dei territori. Secondo il bollettino meteorologico, “un campo di alte pressioni garantirà cieli sereni o poco nuvolosi sui litorali tirrenico, ionico e meridionale per l’intera giornata di sabato”, mentre nei settori appenninici e nelle aree interne la presenza di stratificazioni nuvolose potrà dare luogo a locali piovaschi nelle ore centrali, con successiva attenuazione dei fenomeni in serata.

Le temperature massime attese nelle zone pianeggianti oscilleranno tra 33 e 36 °C, valori superiori alla media stagionale, con punte possibili fino a 38-40 °C nell’entroterra siciliano centro-orientale. “L’afa si farà sentire soprattutto lungo le coste e nei centri urbani nelle ore serali”, precisa la nota.

Per domenica si conferma la prevalenza di bel tempo unito a un lieve aumento della variabilità sulle montagne: sui rilievi appenninici i cieli risulteranno poco o parzialmente nuvolosi con possibili addensamenti nelle ore centrali, mentre sulle coste permarrà tempo asciutto. I venti, inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, tenderanno a ruotare verso sud-ovest e attenuarsi. Lo zero termico si collocherà attorno a 4.350 metri. I mari saranno per lo più poco mossi, con il Canale di Sicilia da poco mosso a mosso nel pomeriggio. – Fonte 3Bmeteo.

