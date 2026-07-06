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Gioiosa Marea presenta il cartellone degli eventi di luglio 2026

lunedì 06.07.2026 - 20:37:56
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Il calendario delle iniziative estive di luglio di Gioiosa Marea è stato ufficialmente presentato nell’ambito della rassegna “GioiosaMente Estate”, programma realizzato grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, Pro Loco, Consulta Giovanile, comitati e numerose realtà del territorio.

Il cartellone propone un calendario di eventi rivolti a residenti e visitatori, con appuntamenti dedicati alla musica, all’intrattenimento, alla cultura, alle tradizioni e alla gastronomia.

GioiosaMente Luglio 2026

CanaleSicilia


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