Chiuso lo spazio aereo, scattano i collegamenti speciali in Sicilia

L’attività eruttiva dell’Etna e le conseguenti limitazioni operative imposte allo spazio aereo hanno determinato l’attivazione di un piano straordinario per agevolare gli spostamenti dei passeggeri diretti all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, insieme ad Ast, ai consorzi del trasporto pubblico locale, a Trenitalia Regionale e alla Protezione Civile, ha predisposto una serie di servizi dedicati per ridurre i disagi causati dal dirottamento dei voli verso altri scali siciliani.

Il piano prevede collegamenti in autobus dall’aeroporto di Comiso, servizi su gomma dagli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Trapani-Birgi verso Catania e l’attivazione di due treni straordinari lungo la direttrice Palermo-Messina-Catania. Le misure sono entrate in funzione già dalle prime ore della giornata e resteranno operative fino al ripristino della piena attività dello scalo catanese. Dalla mezzanotte sono stati inoltre messi in servizio numerosi autobus dai tre aeroporti interessati.

«A tutti i cittadini e ai turisti che stanno affrontando disagi per la chiusura dell’aeroporto di Catania a causa dell’Etna voglio assicurare che la Regione è presente. Chi arriverà a Palermo, Trapani o Comiso potrà contare su collegamenti organizzati per raggiungere Catania e la Sicilia orientale in condizioni di sicurezza», ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani, ringraziando gli enti coinvolti e invitando i viaggiatori a consultare esclusivamente i canali ufficiali della Regione e degli aeroporti.

L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha spiegato che «il coordinamento di emergenza è stato attivato nell’immediatezza per garantire la continuità della mobilità dei cittadini e dei turisti», evidenziando il lavoro svolto durante la notte dagli uffici dell’assessorato insieme ad Ast, Trenitalia, ai consorzi del trasporto e alla Protezione Civile.

I due convogli straordinari, collegati agli arrivi dell’aeroporto di Palermo-Punta Raisi, dispongono rispettivamente di 600 e 500 posti a sedere. Le partenze da Palermo Centrale sono programmate alle 10.15 e alle 16.45, con fermata a Messina Centrale e successiva prosecuzione fino a Catania Centrale.

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