Medico suicida, i familiari contestano l’archiviazione dell’inchiesta

I familiari di Salvatore Lo Nobile, medico 29enne di Enna che si è suicidato, si oppongono alla chiusura dell’indagine condotta dalla Procura di Enna. Lo Nobile, specializzando presso l’Università di Palermo, aveva chiamato i soccorsi subito dopo aver ingerito una sostanza velenosa, manifestando pentimento per il gesto. Rimase in comunicazione con il personale del 118 per 49 minuti, indicando la sua posizione all’interno dell’autodromo di Pergusa, ma nonostante l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco, non fu possibile rintracciarlo in tempo per salvarlo.

Durante la chiamata, la vittima, ormai sempre più debole, tentò di fornire dettagli precisi sulla sua collocazione, ma le forze dell’ordine non riuscirono a localizzarlo in tempo utile. La famiglia ritiene che il ritardo nel soccorso sia stato causato da un’inadeguata gestione delle operazioni di salvataggio, e che non siano stati utilizzati strumenti come la geolocalizzazione e le attrezzature per la visione notturna.

L’avvocato Teresa Re, legale della famiglia, ha depositato una memoria in cui sostiene che la registrazione della chiamata evidenzi gravi falle nel coordinamento delle operazioni di soccorso. Secondo il legale, le indagini avrebbero inoltre trascurato di approfondire il movente del suicidio di Lo Nobile, solitario e che da circa un anno aveva smesso di frequentare l’Università di Palermo.

I familiari chiedono ulteriori approfondimenti sul motivo che avrebbe spinto il giovane al suicidio. Il legale contesta il fatto che le indagini si siano limitate all’acquisizione dei tabulati telefonici, trascurando l’analisi del cellulare e del computer del giovane per verificare la presenza di messaggi o segnali sui social media che potessero far emergere eventuali turbamenti.

La famiglia chiede di mantenere aperta l’inchiesta e di approfondire le circostanze del suicidio, esaminando le motivazioni e valutando se Lo Nobile potesse essere salvato, inclusa l’eventuale riesumazione della salma.

