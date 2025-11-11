Serpieri è il nuovo commissario straordinario dell’ASP di Siracusa

Si è insediata questa mattina Chiara Serpieri nel ruolo di commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, in seguito al decreto assessoriale n. 28 del 7 novembre 2025 emanato dall’Assessorato regionale della Salute. Presso la sede della Direzione generale, il nuovo commissario ha ricevuto le consegne dal direttore sanitario Salvatore Madonia e dal direttore amministrativo Ornella Monasteri, con i quali ha avuto un primo confronto sulle priorità gestionali.

Assumendo la guida dell’ente, Serpieri ha diffuso un messaggio rivolto a tutto il personale interno. “Il mio impegno primario sarà volto ad assicurare la piena continuità operativa e gestionale dell’ASP, a tutela della salute pubblica e del buon andamento dell’istituzione”, ha dichiarato, auspicando una collaborazione estesa a tutte le componenti aziendali. “Confido nella massima cooperazione di ciascuno, in ogni ruolo e livello”.

Nel corso del suo intervento, Serpieri ha ringraziato la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato della Salute per la fiducia ricevuta, anticipando l’intenzione di avviare a breve interlocuzioni con i direttori di Dipartimento, le articolazioni aziendali, le istituzioni locali e gli organi di informazione, al fine di condividere indirizzi e obiettivi operativi. “Siamo impegnati nel garantire la continuità dell’azione amministrativa e dell’erogazione dei servizi sanitari”, ha affermato.

Chiara Serpieri, 66 anni, originaria di Napoli, è laureata in Scienze Politiche e specializzata in Economia e Management della Sanità. Ha diretto in passato diverse aziende sanitarie, tra cui l’ASL Verbano Cusio Ossola, e ricopre incarichi in FIASO a livello regionale.

