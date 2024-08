Regione Sicilia: istituita commissione verifica pronto soccorso

La Regione Sicilia ha istituito una commissione tecnica con il compito di valutare l’efficienza operativa e le condizioni dei 56 pronto soccorso dell’isola. La commissione è stata creata su iniziativa dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a seguito delle proposte dei dirigenti dei dipartimenti della Pianificazione strategica e del Dasoe, rispettivamente Salvatore Iacolino e Salvatore Requirez. Tale organismo avrà il compito di analizzare lo stato delle strutture, individuando punti di forza e debolezza, con l’obiettivo di proporre azioni correttive e migliorative, specialmente sul piano organizzativo.

L’assessore Volo ha chiarito che la commissione opererà con una funzione puramente conoscitiva: «Abbiamo costituito questa commissione su indicazione del presidente Schifani. Visiterà tutti i pronto soccorso per raccogliere informazioni cruciali e verificare con gli operatori le eventuali difficoltà. Sarà composta da esperti delle attività di emergenza e urgenza e da infermieri con una profonda conoscenza della realtà sanitaria locale. Il nostro scopo è identificare soluzioni che possano essere estese all’intero sistema sanitario regionale». L’obiettivo principale del governo regionale è migliorare la serenità del personale medico, particolarmente stressato dalla carenza di risorse umane, e garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente che assicuri il pieno diritto all’assistenza sanitaria.

I dirigenti generali Iacolino e Requirez hanno specificato che la commissione sarà composta da professionisti medici e sanitari, inclusi direttori sanitari ospedalieri e dirigenti di Asp e Aziende ospedaliere, coordinati dai dipartimenti regionali. Questi professionisti garantiranno obiettività e trasparenza, operando in strutture diverse da quelle in cui lavorano abitualmente. La commissione dovrà completare le attività di verifica entro 90 giorni, presentando una relazione finale che riporterà gli esiti delle verifiche e proporrà soluzioni per superare le criticità riscontrate. L’incarico dei commissari sarà a titolo gratuito, con i rimborsi a carico delle rispettive aziende di appartenenza.

