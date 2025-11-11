Controlli INL Sicilia, sospesa impresa per lavoro nero e irregolarità

Prosegue l’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del Contingente INL Sicilia sul territorio della provincia di Messina, con particolare attenzione ai cantieri del settore edile. Nel corso degli ultimi controlli, sono state esaminate due aree di lavoro situate in altrettante località del comprensorio peloritano.

Nel primo cantiere, gli ispettori hanno accertato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto su un totale di tre operai presenti. In seguito alla violazione riscontrata, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa. L’importo previsto per la revoca del provvedimento ammonta a 2.500 euro, cui si aggiungono 1.950 euro quale sanzione per l’impiego del lavoratore irregolare.

Il personale tecnico ha inoltre rilevato l’utilizzo di prolunghe elettriche danneggiate e riparate con nastro isolante, insieme all’uso di prese elettriche di tipo domestico. È stata quindi prescritta la messa in sicurezza dell’area. Le sanzioni complessive superano i 6.000 euro.

Nel secondo cantiere, l’impresa esecutrice è stata sanzionata per l’assenza di parapetti in alcuni tratti dei solai e nel vano ascensore. L’importo della sanzione è pari a 3.000 euro. Gli accertamenti rientrano nel programma di controllo volto a garantire la tutela dei lavoratori e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

