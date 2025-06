Sequestrate quattro aziende di rottami ferrosi, 49 indagati

La Polizia di Stato ha eseguito tre misure cautelari reali, disponendo il sequestro preventivo di altrettante imprese attive nella raccolta, trasformazione e commercio di materiale ferroso. Due delle società sono state chiuse a Catania e una nella provincia di Agrigento, a seguito di un’inchiesta condotta dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Messina e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Messina, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo peloritano.

L’indagine, sviluppata tra maggio e settembre 2022, ha ipotizzato l’esistenza di un articolato traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, con violazione delle norme ambientali e di tracciabilità dei rifiuti. “Le attività investigative hanno ricostruito una catena di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi”, recita il provvedimento del Gip.

In totale risultano indagate 49 persone, tra titolari, responsabili e operatori delle quattro società coinvolte. Alcuni elementi emersi durante le verifiche suggeriscono che le condotte illecite possano avere avuto inizio già nel 2020. Gli accertamenti proseguiranno per accertare le responsabilità penali e amministrative degli indagati e per quantificare l’impatto ambientale dell’attività non autorizzata.

