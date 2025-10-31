Prodotti di Halloween, molti articoli non conformi alle norme

Con l’avvicinarsi della festività di Halloween, il Codacons segnala l’arrivo sul mercato italiano di una vasta gamma di articoli non conformi alle normative europee sulla sicurezza. Tra questi figurano maschere, costumi, decorazioni e cosmetici di origine sconosciuta o contraffatti, spesso privi di certificazione autentica e potenzialmente dannosi per la salute, soprattutto dei più piccoli.

“Ogni anno – dichiara Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons – riceviamo segnalazioni riguardanti prodotti di Halloween che provocano irritazioni cutanee, allergie e, in alcuni casi, difficoltà respiratorie nei bambini. Particolare cautela va riservata alle lenti a contatto colorate, che, se non conformi alle norme, possono causare danni permanenti alla vista”.

Tanasi invita i consumatori a verificare attentamente l’autenticità dei prodotti acquistati. “È importante controllare la presenza del marchio CE e la correttezza grafica delle lettere, leggere le etichette per conoscere i materiali utilizzati e accertarsi che maschere e costumi consentano una respirazione adeguata e non contengano elementi pericolosi”. Inoltre, raccomanda di diffidare da articoli con odori intensi o pungenti, potenziale indicatore della presenza di sostanze chimiche nocive, e di preferire trucchi e cosmetici ipoallergenici e certificati, adeguati all’età dei bambini.

“Con un minimo di attenzione – conclude Tanasi – è possibile prevenire rischi per la salute e vivere una festa di Halloween in piena sicurezza”.

