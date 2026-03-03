Schifani incontra il nuovo presidente di Confindustria Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi, in visita istituzionale, il neo presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona. Il colloquio si è svolto a Palazzo d’Orléans e ha rappresentato un primo momento di confronto dopo l’insediamento del nuovo vertice dell’associazione degli industriali.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i recenti indicatori economici dell’Isola e ribadita la necessità di un dialogo stabile tra istituzioni e sistema produttivo, considerato elemento centrale per favorire lo sviluppo. Schifani ha evidenziato come, «nel corso del confronto abbiamo condiviso l’importanza delle politiche economiche messe in campo dal mio governo per sostenere la crescita, rafforzare la competitività delle imprese e tutelare l’occupazione». Il presidente della Regione ha inoltre sottolineato che «il rapporto con Confindustria rappresenta un pilastro fondamentale del dialogo tra istituzioni e sistema produttivo», confermando la volontà di proseguire il confronto avviato anche con il predecessore Gaetano Vecchio.

Al termine della riunione, Bivona ha espresso «sommo apprezzamento per il confronto alto, aperto e costruttivo, per la disponibilità al dialogo e per l’approccio orientato verso lo sviluppo e la competitività». Il presidente di Confindustria Sicilia ha richiamato l’attenzione sulle principali istanze strutturali del comparto imprenditoriale e sulle criticità connesse al settore energetico, anche in relazione ai recenti conflitti in Medio Oriente.

