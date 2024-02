Patti e Brolo: processo Pathology, severe condanne per truffe Inps

Il processo Pathology si avvicina alla sua conclusione con richieste di severe condanne per i professionisti coinvolti nelle presunte truffe Inps. Sette anni dopo l’inizio dell’inchiesta, liberi professionisti e addetti di patronati attivi tra Patti e Brolo sono accusati di aver truffato l’istituto nelle cause civili per il riconoscimento di pensioni di invalidità e altri sostegni previdenziali.

L’accusa ha chiesto condanne severe per la maggior parte degli imputati, con richieste di 21 anni di reclusione per i principali protagonisti dell’indagine, l’avvocata Anna Ricciardi e il medico Francesco Piscitello. Quest’ultimo ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee, delineando il suo rapporto con la legale di Brolo durante circa 3 ore di testimonianza.

Gli altri imputati, tra cui professionisti, addetti e gestori di patronati e centri di assistenza fiscale, oltre a singoli beneficiari delle truffe, rischiano condanne che vanno da 2 a 9 anni di reclusione.

