Messina: bimba di 19 mesi rischia il soffocamento, salvata dagli agenti

La Polizia di Stato interviene tempestivamente per soccorrere una bimba di 19 mesi in pericolo di soffocamento. Grazie all’azione rapida degli agenti, la bambina è ora al sicuro e in buone condizioni.

Una banale situazione rischiava di trasformarsi in tragedia quando una bambina di 19 mesi rischiava il soffocamento a causa di un pezzo di pane andato di traverso. Grazie alla rapida e provvidenziale azione degli agenti delle Volanti, che stavano pattugliando il territorio, la piccola è stata soccorsa e si trova ora in buone condizioni.

La scena si è verificata il 27 giugno presso un bar nel centro città di Messina, dove la famiglia della bambina stava trascorrendo un momento di festa. Fortunatamente, i genitori hanno notato il pericolo e hanno immediatamente richiesto l’aiuto della Polizia di Stato.

Grazie alle grida dei genitori, i poliziotti sono intervenuti prontamente, richiamando anche personale medico. Utilizzando le corrette manovre di soccorso, i poliziotti sono riusciti a liberare le vie aeree della bambina, che aveva perso i sensi. Dopo aver sputato il pezzo di pane, la piccola ha ripreso a respirare normalmente.

La bimba è stata poi trasferita al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale universitario Policlinico, dove ha ricevuto le cure necessarie. Durante tutto il percorso, i genitori hanno accompagnato la loro figlia, insieme alla presenza della nonna e del fratellino, che erano presenti al momento dell’incidente e sono stati assistiti dai poliziotti intervenuti.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha sicuramente scongiurato una potenziale tragedia per questa giovane famiglia. È un esempio di come l’attenzione e la prontezza delle forze dell’ordine possano fare la differenza nelle situazioni di emergenza.

