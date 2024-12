San Filippo del Mela, il Consiglio approva il bilancio di previsione entro i termini

Il consiglio comunale di San Filippo del Mela ha concluso l’anno con l’approvazione di due documenti rilevanti: il bilancio di previsione 2025-2027 e l’aggiornamento del piano di Protezione Civile. La sessione, svoltasi il 31 dicembre, ha rappresentato un momento di grande importanza per l’amministrazione locale.

Il sindaco Gianni Pino ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, dichiarando: “Ancora una volta questa amministrazione ha dimostrato di operare con rispetto ed attenzione verso le prescrizioni normative e verso i cittadini filippesi”. Ha aggiunto che l’approvazione del bilancio entro i termini di legge testimonia la solidità dell’ente e l’impegno degli uffici comunali. Pino ha inoltre ringraziato la segretaria comunale, l’ufficio risorse finanziarie e il personale comunale per il lavoro svolto.

Il bilancio è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e del consigliere autonomo De Mariano. La relazione dei revisori ha evidenziato l’affidabilità delle entrate e la congruità delle spese, sottolineando il miglioramento nel servizio di riscossione, che ha ridotto i costi per i cittadini. L’ente ha mantenuto l’equilibrio di bilancio sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e risultando non deficitario.

Parallelamente, è stato aggiornato il piano di Protezione Civile, redatto dall’ingegnera Maria Scalisi. Il documento definisce le linee operative per la tutela e la prevenzione dei cittadini, considerando i rischi territoriali, compreso quello idrogeologico, e integrando i piani di emergenza esterna relativi alla Raffineria di Milazzo e a A2A Energie Future.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁