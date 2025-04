Tre milioni per interventi urgenti nelle scuole siciliane

La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici dell’isola. La misura è disciplinata da una circolare attuativa dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che definisce sia l’ammontare complessivo del finanziamento sia le modalità operative per l’accesso ai fondi da parte degli enti interessati.

Gli interventi previsti riguardano la rimozione di situazioni di pericolo e il ripristino delle condizioni minime di vivibilità, con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione dell’attività scolastica in sicurezza, garantendo igiene e stabilità strutturale degli edifici. La circolare stabilisce che per ciascun intervento sarà possibile richiedere un finanziamento fino a un massimo di 40 mila euro. Eventuali somme eccedenti saranno a carico del bilancio dell’ente locale titolare dell’immobile scolastico.

«L’assessorato regionale all’Istruzione ha competenza solo sul finanziamento degli interventi – ha dichiarato l’assessore Mimmo Turano – mentre la loro esecuzione è affidata ai Comuni, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi e agli enti proprietari degli edifici». Secondo Turano, l’iniziativa mira a sostenere gli enti locali nella messa in sicurezza delle strutture scolastiche, facilitando l’avvio tempestivo dei lavori. «Con questa misura interveniamo sul piano della liquidità, per consentire agli enti locali e alle scuole di mettere in campo, quanto prima, le opere necessarie», ha spiegato l’assessore.

Turano ha inoltre precisato che, fino a oggi, sono stati stanziati 53 milioni di euro per il miglioramento degli edifici scolastici, comprese palestre, mense, laboratori e auditorium, con l’intento di potenziare la qualità dell’offerta formativa e contrastare la dispersione scolastica.

