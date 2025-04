Nizza di Sicilia, solidarietà delle Donne Democratiche a Nella Foscolo

Nel pomeriggio di venerdì, una rappresentanza delle Donne Democratiche della provincia di Messina ha fatto visita alla sede del circolo del Partito Democratico di Nizza di Sicilia. La delegazione si è recata presso la sede per manifestare sostegno e vicinanza a Nella Foscolo, ex vice sindaca e già assessora della cittadina ionica, recentemente rimossa dall’incarico dal primo cittadino.

La visita, priva di intenti polemici o valutazioni dirette sull’operato amministrativo, è stata motivata dalla volontà di testimoniare solidarietà a una figura femminile che ha ricoperto incarichi pubblici in un contesto in cui la presenza femminile nelle istituzioni rimane ancora limitata. Le Donne Democratiche hanno ribadito l’importanza di garantire maggiore attenzione al ruolo delle donne all’interno delle amministrazioni locali e nelle istituzioni, sottolineando come tale impegno debba essere particolarmente avvertito nei contesti guidati da forze politiche che si riconoscono nei valori democratici.

«Un partito che intende definirsi democratico deve farsi carico della valorizzazione delle competenze femminili», è stato dichiarato durante l’incontro, evidenziando che la partecipazione delle donne non può essere ridotta a una mera imposizione normativa, ma deve essere considerata come un reale valore aggiunto per l’azione politica e amministrativa.

Alla riunione hanno preso parte Maria Flavia Timbro, Vicesegretaria Provinciale del Partito Democratico di Messina, Laura Giuffrida, componente dell’Assemblea Nazionale PD e delegata al Coordinamento Nazionale delle Donne Democratiche, Tindara Cannetti, membro della Direzione Provinciale PD di Messina, nonché Donatella Ingrillì e Maria Teresa Girolamo dell’Assemblea Provinciale. Sono intervenute in collegamento anche Stefania Marino, Deputata Nazionale PD, e Domizia Arrigo, componente della Segreteria Provinciale.

