Trasferimento Chirurgia Urgenza Sant’Agata, l’opposizione del PD

Il Partito Democratico di Messina ha espresso una netta opposizione alla richiesta di trasferimento del reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale di Sant’Agata di Militello, sollevando preoccupazioni in merito alle ricadute sul diritto alla salute dei cittadini del territorio. La motivazione addotta per la decisione risiede nella persistente carenza di personale medico, una criticità ritenuta strutturale e non più legata a situazioni emergenziali.

Secondo quanto dichiarato, «si tratta dell’ennesima conferma del fallimento delle politiche sanitarie attuate dal governo regionale di centrodestra», che da tempo viene accusato di non aver attuato una pianificazione efficace e di non aver investito adeguatamente per contrastare l’impoverimento degli organici ospedalieri e la crescente emigrazione dei professionisti del settore.

Il partito sottolinea come la soppressione della Chirurgia d’Urgenza rappresenti un grave danno per l’area dei Nebrodi, caratterizzata da una morfologia che rende complesso l’accesso ad altri presidi ospedalieri. «È inaccettabile che si continui a privilegiare la strada più semplice e dannosa: chiudere, trasferire, depotenziare», si legge nella nota diffusa dal Partito Democratico.

Viene quindi ribadita la richiesta di un piano straordinario per il reclutamento di medici e operatori sanitari, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali sul territorio. «Il diritto alla salute non può essere sacrificato sull’altare dell’inefficienza», conclude il comunicato. Il partito annuncia infine la propria volontà di sostenere attivamente ogni azione utile a tutela della sanità pubblica e a difesa del Servizio Sanitario Nazionale.

