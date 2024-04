Movimento 5 Stelle: incontro con il candidato Antoci a Siracusa

Il candidato capolista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione “Isole” al Parlamento Europeo, Giuseppe Antoci, il 6 aprile alle ore 18:00 parteciperà a un momento di confronto e ascolto presso il gazebo informativo del Movimento a Siracusa. L’evento, organizzato dagli attivisti locali, sarà un’opportunità per la cittadinanza di interagire con Antoci e altri esponenti del movimento, tra cui il parlamentare Filippo Scerra, il deputato regionale Carlo Gilistro e la referente locale Cristina Merlino.

Nell’incontro, ci si aspetta che Antoci ribadisca l’impegno del Movimento 5 Stelle a favore della legalità e della lotta contro la mafia, sottolineando l’importanza di portare queste battaglie anche al Parlamento europeo. La scelta di Antoci come capolista per la circoscrizione “Isole” sarà evidenziata come un segno di volontà nel portare avanti questi principi.

Il candidato ringrazia gli organizzatori dell’evento e gli attivisti del Movimento 5 Stelle per l’invito, esprimendo la sua soddisfazione nel partecipare a un momento di confronto che, si auspica, possa offrire spunti di riflessione significativi.

