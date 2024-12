Ficarra, stabilizzazione del personale ASU: una svolta significativa

Il Comune di Ficarra conclude l’anno con una decisione cruciale per il proprio personale. Dopo la ricontrattualizzazione degli ex articolisti, anche i lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) hanno ottenuto la tanto attesa stabilizzazione. Un passo decisivo che ha segnato la fine di anni di incertezza.

L’iter per la stabilizzazione, autorizzato dal Ministero degli Interni attraverso la COSFEL (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali), ha ricevuto il via libera l’antivigilia di Natale. Questo ha permesso di regolarizzare cinque unità di personale ASU. La firma dei contratti, avvenuta alla presenza del dirigente d’area Domenico Bonfiglio, del sindaco, della giunta e dei consiglieri, ha sancito ufficialmente il nuovo status lavorativo a tempo indeterminato.

Il sindaco Basilio Ridolfo ha dichiarato: “Dopo aver adottato le delibere della giunta ficarrese n. 204 del 14 novembre e 229 del 9 dicembre 2024, concludiamo l’anno con questa meravigliosa novità che renderà più entusiasmante l’inizio del nuovo anno per tutto il personale comunale.”

Anche il consigliere di minoranza Giuseppe Pizzino, noto per il suo ruolo sindacale, ha espresso soddisfazione, formulando auguri ai dipendenti stabilizzati e sottolineando l’impegno per la categoria. Durante la cerimonia, un momento di commozione è stato dedicato alla memoria di Calogero Bonfiglio, operatore ASU venuto a mancare prematuramente, il cui contributo è stato ricordato con gratitudine.

L’operazione rappresenta un successo per l’amministrazione comunale, che ha perseguito con determinazione l’obiettivo, ottenendo vantaggi non solo per i lavoratori, ma per l’intera comunità di Ficarra.

