Giornata da ricordare per San Giorgio: inaugurato il potabilizzatore

di Maria Cristina Miragliotta – Sarà una data da ricordare quella del 20 dicembre 2023 per gli abitanti di San Giorgio. Una giornata che segna la svolta per uno dei problemi più annosi e gravi che per decenni ha afflitto la comunità: l’approvvigionamento idrico.

Si è infatti, inaugurato e messo in funzione il potabilizzatore, opera avviata e voluta fortemente dal compianto Ignazio Spanò e che l’attuale amministrazione guidata da Giusi La Galia ha portato a compimento dopo un lungo e complesso iter grazie al lavoro di squadra di tecnici, professionisti ed amministratori.

La ditta Eurovega Costruzioni di Capo d’Orlando ha curato la parte impiantistica, mentre la Cosmac di San Piero Patti si è occupata delle opere murarie. L’ing. Giovanni Barone ha guidato la progettazione dell’impianto.

Nel servizio le interviste del sindaco, Giusi La Galia, del vicesindaco Salvatore Salmeri, del Presidente del Consiglio Gabriele Buttò, dell’assessore Giosuè Giardina e di Rosalia Spanò, consigliere comunale e sorella dell’ex sindaco Ignazio Spanò.

