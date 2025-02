Festa della Pace: la comunità di Acireale celebra la “Pace in Azione”

Aci San Filippo si prepara ad accogliere la tradizionale Festa diocesana della Pace, in programma domenica 9 febbraio 2025, dalle ore 9 alle ore 13. L’evento, promosso dall’Azione Cattolica Ragazzi con la guida dell’Assistente don Rosario Di Bartolo e il contributo del settore Adulti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Acireale, rientra nel mese della Pace e nelle celebrazioni dell’anno giubilare. Il tema scelto, “La Pace in Azione”, si ispira alle parole di Papa Francesco: “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”, sottolineando la necessità di un impegno costante nella costruzione della pace.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 9 in piazza ad Aci San Filippo con l’accoglienza dei partecipanti provenienti dalle parrocchie della Diocesi. Seguiranno momenti formativi nei locali dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Scandura”, dove i ragazzi saranno coinvolti in attività educative per approfondire il tema della pace.

Il momento più significativo della giornata sarà la marcia della pace, che attraverserà le strade del paese per concludersi con la celebrazione eucaristica delle ore 12 presso la Basilica di San Filippo d’Agira. La funzione sarà presieduta da don Orazio Sciacca, direttore della Pastorale giovanile della diocesi. Le comunità parrocchiali, come da tradizione, porteranno bandiere dell’Azione Cattolica e della Pace, oltre a cartelloni realizzati a mano con messaggi di speranza e riconciliazione, in sintonia con lo spirito giubilare.

Cetta Vecchio (nella foto con il Vescovo), presidente diocesana dell’Azione Cattolica, ha espresso gratitudine nei confronti del parroco di Aci San Filippo, don Roberto Strano, per l’accoglienza, dichiarando: “L’Azione Cattolica rinnova il suo impegno a essere artigiana di riconciliazione e perdono. La Festa della Pace sarà un’occasione per educare bambini, ragazzi e adulti alla solidarietà e al rispetto reciproco”.

L’evento di quest’anno sostiene inoltre il progetto “Amunì” di Libera, destinato ai giovani con precedenti penali. L’iniziativa prevede percorsi basati su Memoria, Impegno, Cittadinanza e Viaggio, con l’obiettivo di favorire la crescita personale e offrire opportunità concrete di reinserimento sociale.

