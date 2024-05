Salvino Caputo vice coordinatore dell’Udc siciliana

In Sicilia, l’Unione di Centro (Udc) si consolida con nuove e autorevoli adesioni, tra cui spicca l’ex deputato regionale Onorevole Salvino Caputo, recentemente nominato Vice Coordinatore politico del partito. La nomina è stata conferita dal Coordinatore regionale, Decio Terrana, su indicazione del Segretario Nazionale, l’Onorevole Lorenzo Cesa. Caputo, avvocato penalista, vanta un passato di due mandati da sindaco di Monreale e di tre legislature da deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Terrana ha espresso il suo auspicio affinché il nuovo Vice Coordinatore possa sostenere i principi cardine del partito, promuovendo un’attività politica basata sullo spirito di servizio e sulla collaborazione.

“L’Onorevole Caputo, grazie alla sua competenza ed esperienza, contribuirà in sinergia con noi all’ulteriore sviluppo del partito,” ha dichiarato Terrana.

Le adesioni di nuovi amministratori continuano ad arricchire l’Udc, sottolineando l’attività organizzativa in tutta la Sicilia.

L’Udc, attratta dall’entusiasmo diffuso in ogni angolo della regione, continua a crescere con costanti adesioni che confermano l’attrazione verso una politica moderata, radicata nei valori dello scudocrociato.

“Il mio ringraziamento va all’Onorevole Decio Terrana per l’importante incarico politico e per la fiducia dimostratami,” ha affermato l’Onorevole Salvino Caputo. “Apprezzo da sempre la politica moderata e la forte vocazione europeista dell’Udc, un faro nel panorama del Centro-destra italiano e punto di riferimento per il mondo cattolico.”

