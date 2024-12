Quasi 300mila articoli pirotecnici sequestrati dalla Finanza di Palermo

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, in vista delle festività di Capodanno, ha condotto una serie di operazioni che hanno portato al sequestro di 288.413 articoli pirotecnici per un peso totale di 1.774 kg. Le attività si inseriscono nelle direttive ministeriali sulla sicurezza pubblica e si sono basate su un’analisi approfondita dei traffici commerciali e delle vendite illegali online.

Un primo intervento è stato effettuato nell’area portuale, dove i finanzieri hanno fermato un furgone contenente 88.108 artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 178 kg. I tre occupanti del veicolo, privi delle autorizzazioni previste per il trasporto di materiale esplosivo, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il rischio posto alla sicurezza dei trasporti pubblici e per la violazione del Codice della Navigazione. Le normative impongono infatti che tali materiali siano custoditi in apposite aree protette durante il trasporto via mare.

Ulteriori controlli su strada, a Carini e Partinico, hanno permesso di individuare spedizioni illegali provenienti dalla Campania. In totale, 620 kg di materiale pirotecnico sono stati sequestrati, con sette destinatari palermitani segnalati per violazioni delle leggi sul trasporto esplosivi. Inoltre, verifiche presso magazzini e depositi, tra cui uno abusivo a Palermo, hanno portato al sequestro di 919 kg di articoli privi di requisiti di sicurezza.

Le attività di monitoraggio sui social network hanno condotto all’arresto di un individuo e alla denuncia di un altro, trovati in possesso di 440 candelotti artigianali contenenti oltre 20 kg di esplosivo. Infine, con il supporto del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, sono stati confiscati tre manufatti artigianali di 37 kg, destinati al mercato olandese.

L’operazione si inquadra nel rafforzamento delle azioni della Guardia di Finanza contro i fenomeni di illegalità economica, garantendo la sicurezza pubblica e prevenendo gravi rischi derivanti da materiali gestiti da soggetti non autorizzati.

