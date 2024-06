Sospese attività all’Ospedale Piemonte per manutenzione

L’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” ha annunciato la sospensione delle attività di sala operatoria presso l’Ospedale Piemonte dal 24 al 27 giugno per lavori di manutenzione straordinaria. Questi interventi, descritti come urgenti e improrogabili, mirano principalmente all’adeguamento degli impianti di ventilazione, al fine di migliorare gli standard di qualità dell’assistenza ai pazienti.

Durante questo periodo, i ricoveri nei reparti di Chirurgia, Ortopedia e Urologia saranno sospesi fino alle ore 08:00 del 28 giugno. Per i pazienti già ricoverati o per coloro che si presenteranno autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Viale Europa, le attività sono state riorganizzate in modo da garantire continuità nelle cure presso altri ospedali della rete cittadina. A questo scopo, è stata predisposta un’ambulanza dedicata, con a bordo Dirigenti Medici specializzati nelle unità operative di Chirurgia, Ortopedia, Urologia e Cardiologia.

Qualora le ambulanze trasportino pazienti con patologie rientranti nelle competenze chirurgiche, ortopediche o urologiche al Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte, il Medico di turno, dopo aver certificato la stabilità clinica del paziente, reindirizzerà il mezzo di soccorso verso gli altri Pronto Soccorso cittadini. Fanno eccezione i casi ortopedici, che verranno dirottati obbligatoriamente verso il Policlinico Universitario di Messina, in seguito alla contemporanea chiusura del reparto di ortopedia dell’Azienda Ospedaliera Papardo.

Il Centro Neurolesi sottolinea che tali misure sono necessarie per garantire un’adeguata risposta alle esigenze sanitarie durante i lavori di miglioramento strutturale, assicurando al contempo che la qualità dell’assistenza rimanga inalterata.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo