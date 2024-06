Coppa Italia Puntocuore 2024 di Beach Soccer a Messina

Per la prima volta in vent’anni di storia, il Beach Soccer della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti fa tappa a Messina. Dal 27 al 30 giugno, sedici squadre si contenderanno la Coppa Italia Puntocuore sull’Arena Beach Stadium di Torre Faro. L’evento, articolato su quattro giorni, vedrà otto partite giornaliere ad eliminazione diretta, con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali. In totale, 32 gare verranno disputate nella suggestiva cornice della riserva naturale di Capo Peloro. La finale sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre otto partite verranno trasmesse in streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

L’Arena Beach Stadium, con i suoi 1200 posti, sarà il fulcro del Beach Soccer Village, un’area di 5000 mq che ospiterà diverse attività collaterali. Tra queste, spettacoli, mini tornei dimostrativi per bambini, street food e iniziative sociali e ambientali. Per ulteriori dettagli, è disponibile la pagina Facebook ufficiale dell’evento: facebook.com/beachsoccervillage.

L’organizzazione dell’evento è affidata alla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer, con il co-patrocinio del Comune di Messina, dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell’ARS. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi presso l’Arena Beach Stadium, erano presenti diverse autorità. Tra queste, Roberto Desini, coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND, Fabio Nicosia, consigliere del Dipartimento BS LND, Giuseppe Bosco, componente della Consulta Nazionale del Beach Soccer LND, e Leonardo La Cava, delegato di Messina per la LND.

Per le istituzioni politiche, hanno partecipato il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi del comune Massimo Finocchiaro, l’onorevole Elvira Amata, assessore allo Sport e allo Spettacolo della Regione Sicilia, e Salvo Puccio, direttore generale del Comune di Messina.

Il sindaco Basile ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire ufficialmente in questa Arena Beach Stadium la Coppa Italia Serie A Puntocuore di Beach Soccer che, da domani, vedrà per quattro giorni uno dei tratti più suggestivi del nostro paesaggio costiero protagonista del beach soccer nazionale. Un evento che questa amministrazione ha accolto con entusiasmo e tanto lavoro sinergico, certa che sarà un evento-spettacolo in riva al mare e un’occasione in cui lo sport farà da traino per il rilancio dell’immagine della città e del turismo connesso”.

Massimo Finocchiaro ha aggiunto: “Siamo felici di ospitare questo importante evento in cui sport e turismo sono un connubio di sicuro successo per il quale, l’amministrazione si è spesa attraverso un lavoro di squadra per accogliere al meglio questa manifestazione che va ad arricchire l’estate messinese 2024 per appassionare i nostri concittadini ed essere di richiamo turistico considerevole”.

L’assessore Elvira Amata ha manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando: “Con grande entusiasmo ho partecipato all’inaugurazione della tappa dedicata alla Coppa Italia Beach Soccer, evento sportivo di consolidata rilevanza che sarà accompagnato da una considerevole animazione territoriale ricca di iniziative e spettacoli che si svolgeranno all’interno del Village di Capo Peloro”.

Giuseppe Bosco ha ringraziato l’amministrazione per il supporto, mentre Roberto Desini ha lodato la città di Messina per l’accoglienza e l’entusiasmo. Fabio Nicosia ha infine evidenziato l’importanza degli eventi estivi per la valorizzazione del territorio.

