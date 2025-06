Rotary Club e la giornata dedicata alla salute e alla prevenzione

Il Rotary Club di Sant’Agata di Militello ha organizzato una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione, articolata in due momenti principali. La mattina, presso la Casa di Paul Harris nella Parrocchia Sacro Cuore, è stato effettuato uno screening per l’osteoporosi riservato a pazienti selezionati tramite i medici di medicina generale. Nel pomeriggio, invece, presso il Castello Gallego, si è svolto un convegno focalizzato sul ruolo della medicina generale nella prevenzione sanitaria.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la Commissione Screening Osteoporosi del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary, sotto la coordinazione del dottor Sergio Salomone, e ha ricevuto il patrocinio della SIOMMMS, Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro. Durante lo screening, grazie all’intervento del presidente di Famapharm, Carmelo Famà, numerosi pazienti sono stati sottoposti ad esami MOC che hanno evidenziato, in alcuni casi, condizioni che necessitano approfondimenti.

Il convegno pomeridiano, promosso con il supporto della Rete Civica della Salute e il patrocinio del Comune di Sant’Agata di Militello, ha avuto come tema “La prevenzione parte dalla Medicina Generale”. Dopo i saluti del presidente del Rotary Club, dottor Giulio Settimo Franchina, sono intervenute le dottoresse Rosalia Caranna, direttore del Distretto Sanitario di Sant’Agata, Marisa Briguglio, responsabile provinciale della Rete Civica della Salute, e Concettina Gianguzzi, referente distrettuale.

La tavola rotonda, rivolta ai medici di base e coordinata dalla dottoressa Cristina Barone, ha visto la partecipazione di specialisti quali il cardiologo Glauco Milio, il gastroenterologo Tonino Borruto, l’oncologo Giovanni Picone e l’ortopedico Sergio Salomone, i quali hanno illustrato il ruolo strategico dei medici di famiglia nella diagnosi precoce e nella gestione quotidiana della salute.

L’intervento conclusivo è stato affidato alla dottoressa Lina Ricciardello, dirigente della DGN, che ha sottolineato l’impegno del Rotary nella prevenzione sanitaria. Il presidente Franchina ha ricordato le attività svolte nel corso dell’anno, tra cui visite cardiologiche e metaboliche gratuite a circa 150 cittadini della zona dei Nebrodi, oltre a programmi di prevenzione odontoiatrica e formazione al primo soccorso con l’uso del defibrillatore per docenti, studenti e forze dell’ordine.

“Ogni iniziativa è una piccola goccia nell’oceano, ma ogni goccia ha il suo valore”, ha affermato Franchina, evidenziando il ruolo internazionale del Rotary nell’accesso alle cure. Il presidente ha infine ringraziato i volontari che hanno contribuito gratuitamente alla riuscita della giornata, evidenziando come la collaborazione tra associazionismo, sanità pubblica e istituzioni possa rappresentare un valido sostegno alla prevenzione, particolarmente in un contesto in cui l’accesso alle cure resta una sfida.

