Taormina, Festival Lirico dei Teatri di Pietra: Magia Musicale

Tra le antiche pietre greco-romane della Sicilia, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha celebrato la sua sesta edizione, con il tema della “meraviglia”. Questo festival, noto per la sua inclusività, ha introdotto un progetto sperimentale di traduzione simultanea dell’opera lirica nella Lingua dei Segni, permettendo ai non udenti di vivere un’esperienza unica in cui “il silenzio si trasforma in musica”.

L’evento ha riscosso un grande successo sia di pubblico che di critica, superando i confini regionali. Gli spettacoli tenuti nei teatri all’aperto di Tindari e Taormina hanno attirato oltre quindicimila persone, un numero senza precedenti nella storia culturale di questi siti archeologici. Tra le produzioni di spicco, il nuovo allestimento della “Turandot” di Puccini e un omaggio a Ennio Morricone hanno registrato il tutto esaurito, accompagnati da standing ovation. Questi spettacoli sono stati promossi dal Coro Lirico Siciliano sotto la direzione artistica del maestro Francesco Costa.

In particolare, la rappresentazione della “Turandot” ha reso omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini, trasformando le cavee di Taormina e Tindari in luoghi di magia musicale e intensa spiritualità. Le prestazioni del Coro Lirico Siciliano e dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia, hanno incantato il pubblico, con il soprano Chrystelle Di Marco nel ruolo di Turandot, Eduardo Sandoval come Calaf, ed Elena Mosuc nei panni di Liù.

Il festival ha sottolineato ulteriormente il suo impegno per l’inclusività, continuando il progetto pionieristico di traduzione dell’opera lirica nella Lingua dei Segni. Questo ha permesso a centinaia di non udenti di vivere la musica in modo rivoluzionario, trasformando gli artisti e le stesse pietre millenarie in corpi vibranti di emozioni. Il maestro Francesco Costa ha espresso la sua commozione, dichiarando che l’opportunità di portare emozioni a persone solitamente escluse da quest’arte è una grande fonte di orgoglio e responsabilità.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra proseguirà per altri due mesi, con oltre quaranta spettacoli in tutta la Sicilia. Il calendario si concluderà il 22 settembre al Teatro Antico di Catania con il concerto del soprano Diana Damrau, segnando un momento di grande rilievo per una kermesse che continua a crescere in prestigio internazionale.

