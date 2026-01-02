Falsi panettoni di Bronte e Modica, scatta la denuncia per truffa dei NAS

I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato per tentata truffa il titolare di un laboratorio artigianale di prodotti dolciari situato in un comune dell’area pedemontana etnea, al termine di un controllo sulla commercializzazione di prodotti tipici natalizi. L’ispezione igienico-sanitaria ha riguardato la produzione e il confezionamento di lievitati e prodotti da forno destinati alla vendita al dettaglio.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno rilevato che il responsabile dell’attività acquistava panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente già pronti, provvedendo successivamente al confezionamento in scatole recanti il marchio della propria azienda. Sulle confezioni figuravano le diciture “Panettone al Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” e “Panettone al Cioccolato di Modica I.G.P.”. Le verifiche sulla tracciabilità, estese anche alle aziende fornitrici, hanno consentito di accertare che tra gli ingredienti utilizzati non erano presenti né il Pistacchio Verde di Bronte DOP né il Cioccolato di Modica IGP, entrambi tutelati da specifiche denominazioni di origine.

Secondo quanto contestato, il titolare, che aveva attivato anche un sito di e-commerce per la vendita diretta, è stato denunciato per tentata frode nell’esercizio del commercio e per tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con l’aggravante dell’indicazione fraudolenta di una denominazione geografica idonea a trarre in inganno il consumatore.

Sull’operazione è intervenuto il Codacons, che ha espresso apprezzamento per l’attività dei NAS. L’associazione ha annunciato la decisione di costituirsi parte offesa nel procedimento penale, dopo un confronto con il sindaco del Comune di Bronte, il senatore Pino Firrarello. Per le iniziative legali è stato incaricato l’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio legale regionale dell’associazione.

