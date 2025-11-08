Ossidrogeno nei motori tradizionali, presentato il sistema HTi1 a Patti

Si è tenuta a Patti, il 7 novembre, presso la sala convegni del Cassiopea Group in via Papa Giovanni XXIII, la presentazione del kit HTi1, un dispositivo basato sull’introduzione di ossidrogeno nei motori a combustione interna. L’iniziativa è stata organizzata dalla Magma S.r.l., consorziata al Gruppo Cassiopea, in collaborazione con la H1 S.r.l., con l’obiettivo di avviare una rete di installatori qualificati su scala regionale e nazionale.

Alla giornata hanno partecipato titolari di officine, tecnici e ricambisti selezionati. La parte dimostrativa si è svolta presso l’officina Incincittà di Patti, dove è stata effettuata l’installazione del kit su una Mercedes ML 320. I rappresentanti di H1 S.r.l., tra cui Mario Fabio Valotti, Mauro Giacchini, Yuriy Nyahu e Pasquale Tolu, hanno illustrato il funzionamento del sistema.

L’agronomo Giuseppe Spina dello Studio Agriengineering di Catania ha richiamato le possibili applicazioni in campo agricolo, mentre il presidente di Fedagripesca Sicilia, Nino Accetta, ha evidenziato l’interesse per l’impiego su imbarcazioni e generatori marini. L’incontro è stato introdotto dall’ingegnere Giuseppe Ustica, presidente del Cassiopea Group, insieme ai rappresentanti Magma Simone Panta e Giuseppe Giddio. La conduzione è stata affidata a Massimo Scaffidi.

Il kit HTi1 utilizza un processo di elettrolisi per produrre una miscela di idrogeno e ossigeno da acqua demineralizzata, immessa nella camera di combustione per ottimizzare la resa del carburante. L’azienda segnala riduzioni dei consumi variabili dal 10% al 35% e minori emissioni inquinanti. Il dispositivo è realizzato in materiali ad alta resistenza ed è coperto da polizza assicurativa. La prospettiva illustrata riguarda la creazione di una rete nazionale di officine abilitate all’installazione.

